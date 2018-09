Deutsche Holzindustrie will Umsatzanstieg fast verdoppeln

Ausgehend von dem bis Ende Juni erreichten Umsatzplus von 3 % auf 18,2 Mio € will die in Holzgewerbe und Möbelindustrie gegliederte deutsche Holzindustrie auch im Gesamtjahr eine vergleichbare Zuwachsrate erzielen. Im vergangenen Jahr war der Gesamtumsatz der deutschen Holzindustrie laut den vom HDH zusammengestellten Zahlen um 1,7 % auf 35,587 Mrd € gestiegen. Die leicht rückläufige Entwicklung in der Möbelindustrie (-0,6 % auf 17,855 Mrd €) konnte durch die im Holzgewerbe erreichte Umsatzsteigerung von 4,7 % auf 16,554 Mrd € überkompensiert werden.



Diese unterschiedliche Entwicklung hat sich auch im ersten Halbjahr fortgesetzt. Der Umsatz des Holzgewerbes lag mit rund 8,6 Mrd € um 5,2 % über dem Vorjahreswert. Zu dieser Steigerung haben sowohl das Inlandsgeschäft als auch der Export beigetragen. Auch die einzelnen Teilbereiche des Holzgewerbes lagen jeweils über den Vorjahreswerten. Der Aufwärtstrend im baunahen Bereich, dem größten Teilsegment, hat sich vor dem Hintergrund der schwächer werdenden Bautätigkeit verlangsamt (+2,1 % auf rund 2,8 Mrd €). Der Umsatz der Holzwerkstoffindustrie hat sich um 2,5 % auf rund 2,5 Mrd € erhöht. Die Sägeindustrie hat mit einem Plus von 7,8 % auf 2,4 Mrd € noch stärker zugelegt. Die für den Bereich Holzverpackungen ausgewiesene Umsatzsteigerung von 29,9 % auf rund 470 Mio € ist laut HDH zum Teil auf statistische Umgruppierungen zurückzuführen. Die Parkettindustrie hat nach der rückläufigen Entwicklung im vergangenen Jahr wieder ein leichtes Plus von 1,2 % auf rund 140 Mio € erreicht.



Der Gesamtumsatz der Möbelindustrie hat sich im ersten Halbjahr um 1 % auf rund 9,1 Mrd € erhöht. Dieses leichte Wachstum kam fast ausschließlich aus dem Exportgeschäft; im Inland hat sich der Möbelindustrieumsatz im Vorjahresvergleich kaum verändert.