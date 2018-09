Derix führt alle Standorte unter einer Marke zusammen

Der Leimholzproduzent und Objektbaubetrieb Derix-Gruppe führt sämtliche Aktivitäten unter der Marke „Derix“ zusammen. Die Einzelunternehmen innerhalb der Gruppe, die W. u. J. Derix GmbH & Co. (Niederkrüchten) sowie die Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG (Westerkappeln), werden künftig noch stärker als bisher standortübergreifend zusammenarbeiten. Hierzu wurde auch die Organisationsstruktur geändert, das Corporate Design aktualisiert und in diesem Zuge auch der Unternehmensauftritt überarbeitet.



Aktuell baut Derix in Westerkappeln ein zweites Brettsperrholz (BSP)-Werk. Mit der Anlage soll ab Mitte 2019 die BSP- und BSH-Kapazität von Derix auf jährlich rund 100.000 m³ steigen.