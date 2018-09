Cotta hat Polstermöbelhersteller Sinkro übernommen

Die liechtensteinische Cotta-Gruppe hat mit Wirkung zum 1. September den in Sarajevo ansässigen Polstermöbelhersteller Sinkro übernommen. Das Unternehmen fertigt Boxspring- und Polsterbetten sowie Polstermöbel. Aktuell wird die Infrastruktur am Standort in Bosnien-Herzegowina erweitert und modernisiert. Cotta geht davon aus, dass die Maßnahmen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können.



Mit der Übernahme will Cotta einerseits zusätzliche Produktionskapazitäten sicherstellen und andererseits sein aktuelles Produktionsportfolio ausweiten. Bislang erfolgt die Produktion der Cotta-Möbel an den beiden rumänischen Standorten in Arad und Sebis sowie in den zwei polnischen Werken Steszwe und Oborniki. Neben Polstermöbeln umfasst das Cotta-Produktportfolio noch Wohn- und Speisezimmermöbel.