Brüder Schlau: Geschäftsentwicklung noch unter Plan

Die im Groß- und Einzelhandel tätige Unternehmensgruppe Brüder Schlau liegt mit ihrem bisherigen Geschäftsverlauf in diesem Jahr unter der prognostizierten Entwicklung. Ursprünglich hatte Brüder Schlau für 2018 einen Umsatz in Höhe von 810,1 Mio € und ein Konzernergebnis von 4,0 Mio € geplant. Vor allem in seiner Einzelhandelssparte ist das Unternehmen bislang aber unter der erwarteten Umsatz- und Ertragsentwicklung geblieben. Ein Erreichen des Ergebnisziels hält die Geschäftsführung trotzdem weiterhin für möglich. Eine neue Umsatzprognose wurden nicht abgegeben.



Im Geschäftsjahr 2017 hat Brüder Schlau laut dem Ende August veröffentlichten Konzernabschluss einen Gruppenumsatz in Höhe von 777,4 Mio € erwirtschaftet. Anfang März hatte das Unternehmen im Rahmen seiner Hausmesse in Bad Salzuflen bereits vorläufige Zahlen präsentiert, die gegenüber den endgültigen Zahlen zum Teil abweichen.



Mit dem im Konzernabschluss veröffentlichten Umsatz hat Brüder Schlau das Vorjahr um rund 1,8 % übertroffen. Dieses Wachstum lässt sich maßgeblich auf die zu Ende 2016 erfolgte Akquisition des Handelsunternehmens Teppich Essers & Söhne zurückführen. Das übernommene Unternehmen wurde dem Bereich Einzelhandel zugeordnet, wodurch sich dessen Anteil am Konzernumsatz auf rund 69 % erhöht hat. Zum Jahresende hat Brüder Schlau insgesamt 241 Einzelhandelsmärkte und damit 54 Standorte mehr als im Jahr zuvor betrieben.



Die Großhandelssparte hat rund 31 % zum Konzernumsatz beigetragen. Die Anzahl der Großhandelsmärkte hat sich im Berichtsjahr von zuvor 65 auf 63 Standorte reduziert.