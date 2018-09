Brandstiftung war Ursache für Sägewerksbrand in Rehau

Der Brand in einem Holzbearbeitungsbetrieb mit angeschlossenen Sägewerk in Rehau/Oberfranken am vergangenen Freitag wurde durch Brandstiftung verursacht. Hiervon geht die zuständige Kriminalpolizei Hof nach Abschluss der ersten Ermittlungen aus und hat deshalb auch einen Zeugenaufruf gestartet.



Das Feuer war in dem Unternehmen am späten Abend ausgebrochen. Dabei wurde eine Produktionshalle erheblich beschädigt. Darüber hinaus konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf eine angebaute und zur Stromerzeugung genutzte Mühle nicht verhindern. Der Schaden wird von der Polizei derzeit auf 750.0000 € geschätzt.