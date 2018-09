Behrens ist von Stora Enso zur LHG gewechselt

Hasko Behrens verantwortet seit Anfang September bei der Lübecker Hafengesellschaft (LHG) die operativen Planungen für das im Bau befindliche Forstprodukteterminal am Skandinavienkai. Zuletzt war Behrens von 2006 bis zu seinem Wechsel zur LHG bei der finnischen Stora Enso als Hafen-Koordinator tätig. Davor war er mehrere Jahre im Bereich Controlling & Sales bei dem Logistikunternehmen Kühne+Nagel angestellt.



Im Dezember 2017 hat die LHG mit dem zweiten Bauabschnitt am Skandinavienkai begonnen. Der zweite Bauabschnitt sieht bis Herbst 2019 die Schaffung zusätzlicher Flächen für den RoRo-Umschlag und die Errichtung eines neuen Forstprodukteterminals vor. Dazu gehören unter anderem eine neue 25.000 m² große Multifunktionshalle für Forstprodukte sowie eine rund 5.000 m² große Fährhalle. Das Investitionsvolumen liegt laut LHG bei rund 39 Mio €. Ebenfalls im Dezember vergangenen Jahres wurde eine langfristige Kooperationsvereinbarung zwischen Stora Enso Logistics und der LHG unterzeichnet. Der Vertrag beginnt 2019 und gilt für zunächst fünf Jahre. Stora Enso wird der erste Kunde sein, der 2019 in das neu errichtete Forstprodukteterminal am Skandinavienkai einzieht. Bislang konzentriert die LHG den Umschlag von Forstprodukten auf ihren Anlagen in Schlutup und am Nordlandkai. Der Skandinavienkai soll nach den Überlegungen der LHG-Geschäftsführung mittelfristig zu einem trimodalen Multifunktionsterminal ausgebaut werden.