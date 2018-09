BaySF hat Einschlag um rund 200.000 fm reduziert

Aufgrund der durch Sturm- und Käferholz sehr gut versorgten Holzmärkte haben die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) in den Monaten Juli/August um rund 200.000 fm weniger Holz eingeschlagen. Nach Angaben des BaySF-Vorstandsvorsitzenden Martin Neumeyer entspricht dies über alle Baumarten hinweg einer Einschlagsreduktion im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel. Seit bestehen der BaySF wurde laut Neumeyer über die beiden Sommermonate noch nie so wenig Holz eingeschlagen. Ein Großteil der Reduktion entfällt dabei auf Fichte, wo im Staatswald in den vergangenen zwei Monaten überwiegend nur Käferholz aufgearbeitet wurde.



Mit der Maßnahme wollen die BaySF nach eigenen Angaben ihren Teil zur Entspannung und Stabilisierung des Holzmarktes beitragen. Einen offiziellen Stopp des Frischholzeinschlags hat der Landesbetrieb aber auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2018/2019 (30. Juni) nach wie vor noch nicht ausgesprochen. Bereits in den Monaten Mai/Juni hatten die BaySF ihren Frischholzeinschlag nach eigenen Angaben um 230.000 fm zurückgenommen.



Im Geschäftsjahr 2016/2017 waren von der BaySF 4,96 Mio fm Holz eingeschlagen worden, wovon wiederum 2,47 Mio fm auf Fichten- und 0,58 Mio fm auf Kiefernstammholz entfallen waren. Die Einschlagszahlen für 2017/2018 werden voraussichtlich erst mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses im Oktober/November offiziell bekannt gegeben.