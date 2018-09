Auctus hat Übernahme der Bürkle-Mehrheit angemeldet

Am 17. September hat die Private Equity-Gesellschaft Auctus Capital Partners AG die geplante Übernahme der bislang von Nimbus ge-haltenen Mehrheitsbeteiligung an der Robert Bürkle GmbH beim Bundeskartellamt zur Genehmigung angemeldet. Beide Unternehmen hatten sich zuvor mit der am 13. September erfolgten Vertragsunterzeichnung auf den Verkauf verständigt.