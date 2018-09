Aktionäre von Fibria und Suzano genehmigen Fusion

Die Aktionäre der brasilianischen Zellstoffhersteller Fibria und Suzano haben in am 13. September durchgeführten außerordentlichen Hauptversammlungen der geplanten Zusammenführung der beiden Unternehmen zugestimmt. Für den Abschluss der Transaktion gibt es noch weitere aufschiebende Bedingungen, unter anderem die in mehreren Ländern beantragte Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden.



Ende August haben die chinesischen Wettbewerbsbehörden zugestimmt. Anfang September folgte die Freigabe durch die türkischen Wettbewerbsbehörden. Bereits Ende Mai war die Genehmigung der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) eingegangen. Damit steht unter anderem noch die Entscheidung des brasilianischen Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aus.