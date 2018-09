AGDW: Sturm- und Käferschäden bislang bei 5,4 Mrd €

Nach Einschätzung von Philipp zu Guttenberg, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall im laufenden Jahr zu einer Jahrhundertkatastrophe in den Wälder in Deutschland geführt. Die dadurch verursachten Schäden für die deutsche Forstwirtschaft liegen laut Schätzungen der AGDW bereits bei rund 5,4 Mrd €.



Anlässlich einer gestern am Rande der Agrarministerkonferenz in Bad Sassendorf durchgeführten Demonstration forderte Guttenberg von der Politik Soforthilfen und Unterstützung für betroffene Waldbesitzer. Zu den Forderungen gehören unter anderem finanzielle Hilfen für die Aufarbeitung der Schäden und die Einrichtung von Holzlagerplätzen sowie Zuschläge bei Entwertung des Holzes aufgrund der Lagerung. Darüber hinaus fordert die AGDW Hilfen für Maßnahmen zur Wiederaufforstung und eine Ausweitung der Förderfähigkeit von klimatoleranten Baumarten wie Douglasie, Küstentanne, Roteiche und Sitkafichte.