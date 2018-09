24. IHF mit Schwerpunkt Digitalisierung und BIM

Das 24. Internationale Holzbau-Forum (IHF) setzt vom 5. bis 7. Dezember in Garmisch-Partenkirchen erneut einen Themenschwerpunkt im Bereich Digitalisierung und Building Information Modeling (BIM). Nach Einschätzung der Veranstalter hat sich der Holzbau mittlerweile in Bereichen der Bauindustrie, insbesondere im Hochhausbau, etabliert, in denen eine digitalisierte Vorausplanung vom Entwurf über die Bauteilfertigung bis hin zur Baustellenlogistik Wettbewerbsvorteile und verschafft. Darüber hinaus sind in zunehmendem Umfang auch mittelständisch geprägte, handwerklich orientierte Holzbaubetriebe mit Fragen aus diesen Themenbereichen konfrontiert.



Ein weiterer Programmblock widmet sich in diesem Jahr dem Thema Nachhaltigkeit. Ein Thema das sich laut Veranstalter nicht nur auf den Neubau, sondern zunehmend auch auf die Bereiche Instandhaltung und Ertüchtigung von Gebäuden bezieht. Mit der Fragestellung wie sich der Bau insgesamt wandeln wird, befasst sich Prof. Dr. Werner Sobek, Professor an der Universität Stuttgart und Leiter des Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren sowie Inhaber der Firmengruppe Werner Sobek in seinem Gastreferat vor dem Gesellschaftsabend. Für ihren Einsatz für Holz als Baustoff ehrt das IHF in diesem Jahr Prof. Dr. Matti Kairi, Professor D.sc. an der Aalto University School of Chemical Technology in Espoo/Finnland, und den Unternehmensgründer der Lignotrend Produktions GmbH (Weilheim-Bannholz) Werner Eckert.



Gastland ist in diesem Jahr Australien, dem sich fünf Vorträge widmen werden.