Zertifizierer NEPcon hat RA-Cert übernommen

Nach der Ankündigung im Februar und der Unterzeichnung der Übernahmevereinbarung am 10. Juli hat der dänische Non-Profit-Zertifizierer NEPcon jetzt die Übernahme der zur Rainforest Alliance (RA) gehörenden RA-Cert abgeschlossen. Laut einer heute von NEPcon veröffentlichten Mitteilung werden sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Beschaffung, Biomasse, Carbon Footprinting und Tourismus unter dem Namen NEPcon fortgeführt. In der zusammengefassten Organisation sind 220 Mitarbeiter an 25 Standorten tätig. Zusammen mit externen Beratern ist Nepcon in fast 100 Ländern auf sechs Kontinenten tätig. NEPcon ist zudem als Monitoring Organisation (MO) in Zusammenhang mit der Umsetzung der Sorgfaltspflicht der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) akkreditiert.



NEPcon und RA-Cert haben bereits seit 1998 eng zusammengearbeitet, zu Beginn vor allem im Bereich der FSC-Zertifizierung, später auch in diversen anderen Bereichen. Mit der Integration von RA-Cert erwartet sich NEPcon unter anderem, künftig noch umfassendere Dienstleistungen für große internationale Unternehmen mit globalen Lieferketten für land- und forstwirtschaftliche Produkte erbringen zu können.