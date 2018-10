WKI bleibt mit Holzwerkstoffsymposium in Hamburg

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) und die European Panel Federation (EPF) werden auch das nächste Europäische Holzwerkstoff-Symposium in Hamburg durchführen. Die Veranstaltung soll vom 30. September bis 2. Oktober 2020 stattfinden. Nach dem ersten WKI-Holzwerkstoffsymposium 1996 in Braunschweig hatte das WKI die acht folgenden Veranstaltungen jeweils in Hannover durchgeführt. Anfang Oktober 2016 war Hamburg erstmals der Veranstaltungsort. Das diesjährige Holzwerkstoffsymposium sollte nach der damaligen Planung wieder in Hannover stattfinden. Ende 2016 hatten sich WKI und EPF dann doch wieder für Hamburg entschieden und parallel dazu den ursprünglich vom 12. bis 14. September 2018 vorgesehenen auf den 10. bis 12. Oktober verschoben.



An dem diesjährigen Holzwerkstoffsymposium wurden insgesamt 345 Teilnehmer registriert. Der Vergleichswert von Oktober 2016 wurde um 29 Teilnehmer bzw. 9 % übertroffen. Damals waren 316 Teilnehmer nach Hamburg gekommen, womit der leicht rückläufige Trend der beiden Vorveranstaltungen wieder gedreht werden konnten. In diesem Jahr kamen laut WKI gut 30 % der Teilnehmer aus der Holzwerkstoffindustrie. Die Chemieindustrie und der Bereich Forschungseinrichtungen, Prüf- und Zertifizierungsinstitute waren mit jeweils rund 19 % die nächstgrößeren Teilnehmergruppen, gefolgt von dem Maschinen- und Anlagenbau mit 17 %. Auf Verbände entfielen 3 % der Teilnehmer, die restlichen 11 % kamen aus anderen Bereichen.