Westwing verkürzt IPO-Angebotszeitraum um zwei Tage

Der Onlinemöbelhändler Westwing hat beschlossen, den Zeitplan für den Börsengang aufgrund der starken Nachfrage von Seiten der Investoren zu beschleunigen. Der Angebotszeitraum wird laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung daher bereits am 8. Oktober um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren enden und nicht wie ursprünglich vorgesehen am 10. Oktober. Der finale Angebotspreis für die Aktien wird vom Unternehmen im Laufe des 8. Oktobers in Abstimmung mit den Konsortialbanken Berenberg und Citigroup festgelegt. Der erste Handelstag ist für den 9. Oktober geplant; Settlement und Abschluss des IPO für den 11. Oktober.



Laut einer Mitteilung vom 27. September sollten im Rahmen des IPO 4,4 Mio neue Aktien zu einer Preisspanne von 23 € bis 29 € je Aktie ausgegeben werden. Außerdem sollten zusätzliche 0,66 Mio Aktien zur Deckung von eventuellen Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt werden. Bei einer Platzierung aller Angebotsaktien und der vollständigen Ausübung einer Greenshoe-Option zum Mittelwert der Preisspanne würden sich die Bruttoerlöse auf rund 132 Mio € belaufen. Die Erlöse sollen in das weitere Unternehmenswachstum investiert werden. Außerdem will Westwing einen Teil der Erlöse zur Schuldentilgung verwenden.