Weinig Luxscan liefert bis Jahresende 400. Scanner aus

Die luxemburgische Weinig-Tochter Luxscan Technologies wird bis Ende des laufenden Jahres den 400. Scanner ausliefern. Nach Angaben der Geschäftsführer Raphaël Vogrig und Jean-Philippe Hildebrand konnten Luxscan-Scanner bislang in 36 Ländern verkauft werden.



Mittlerweile beschäftigt Luxscan mehr als 50 Mitarbeiter, davon 18 Personen im Servicebereich. Vor zwei Jahren hat das Unternehmen, das 1998 mit der Scanner-Produktion begonnen hatte und 2007 in die Weinig-Gruppe eingegliedert worden war, in der Rue de l‘ Industrie in Foetz einen neuen Standort bezogen, wo auf 1.900 m² Nutzfläche auch noch Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.