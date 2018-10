VHK Bayern fusioniert Anfang 2019 mit DeSH

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 wird der Fachbereich „Säge“ des Verbandes der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern/Thüringen (VHK) Teil des DeSH werden. Auf der Ende vergangener Woche in München abgehaltenen VHK-Mitgliederversammlung haben Vorstand und Geschäftsführung Details und den Zeitplan der Fusion vorgestellt, die Vorstand und Beirat des Fachbereichs bereits am 19. April dieses Jahres beschlossen hatten.



Nach Angaben des Vorsitzenden des Fachbereichs, Hans-Peter Fickler, bleibt die Geschäftsstelle in München als Regionalvertretung des DeSH ebenso erhalten wie der bayerische Beirat der Sägeindustrie mit Vertretern aus allen Regierungsbezirken in Bayern. Der Sprecher des Beirats erhält künftig zudem einen festen Platz im Vorstand des DeSH. Der rechtliche Rahmen der Fusion wird am 22. November auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des VHK und des DeSH festgelegt.