Velux baut Oberlichtgeschäft durch Übernahmen aus

Die auf Dachfenster spezialisierte dänische Velux-Gruppe will ihr Geschäft mit Oberlichtern für den Nichtwohnbau durch zwei Übernahmen weiter ausbauen. Am vergangenen Donnerstag wurde zunächst die Akquisition der Jet-Gruppe mit Sitz in Hüllhorst/Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Heute folgte die Mitteilung, dass auch die dänische Vitral-Gruppe übernommen werden soll.



Eine Kaufvereinbarung mit dem aktuellen Jet-Eigentümer, dem niederländischen Finanzinvestor Egeria, wurde bereits unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion steht allerdings noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich. Bei der Jet-Gruppe handelt es sich um einen Anbieter von Tageslichtlösungen, die schwerpunktmäßig im gewerblichen Flachdachsegment zum Einsatz kommen. Die Jet-Gruppe beschäftigt insgesamt rund 800 Mitarbeiter und ist mit sechs Werken und elf Vertriebsstandorten in Europa vertreten.



Vitral wurde ursprünglich vom Velux-Gründer Villum Kann Rasmussen gegründet. Im Jahr 2005 hat der Velux-Mutterkonzern VKR Holding Vitral an eine Gruppe von Investoren verkauft. Zu den damaligen Käufern gehörte Jens Borelli-Kjær, dem derzeitigen Alleingesellschafter und Geschäftsführer von Vitral. Das Unternehmen besteht aus dem dänischen Stammhaus in Måløv, einer Vertriebsniederlassung in Linton/Großbritannien und einem Produktionsstandort in Klaipeda/Litauen. Außer in Dänemark und Großbritannien vertreibt das Unternehmen seine Glasdachfenster und Oberlichter unter anderem auch in Irland, Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland, Frankreich und in der Schweiz. Insgesamt hat Vitral rund 60 Mitarbeiter.