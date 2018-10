Thüringen verzeichnet bereits 360.000 fm Käferholz

Nach Angaben der Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Birgit Keller sind bis Mitte September in den Wäldern Thüringens bereits rund 360.000 fm Käferholz angefallen. Damit wurde bereits der Schadensumfang des gesamten Trockenjahres 2003 erreicht. Der endgültige Umfang der Dürre- und Borkenkäferschäden in der Forstwirtschaft sind allerdings für 2018 derzeit noch gar nicht abschätzen, da täglich neue Schäden erkennbar und gemeldet werden.



Das Käferholz trifft derzeit auf einen durch Sturmholz gesättigten Holzmarkt und verschärft sowohl den Preisrückgang als auch die Absatzmöglichkeiten beim Nadelholz. Keller geht in einer Mitteilung vom 20. September davon aus, dass das Käferholz ab dem vierten Quartal kaum noch oder nur schwer vermarktbar sein wird.



Um die Schäden bewältigen zu können, hat die Ministerin eine Task Force ins Leben gerufen. Der Task Force gehören Vertreter der Verbände, der Landesforstanstalt, des Landwirtschaftsministeriums und je nach Problemstellung Vertreter weiterer Ressorts der Landesregierung an. Über die Task Force sollen Fragestellungen im Zusammenhang mit den Schäden im Wald, angefangen von steuerlichen Aspekten bis hin zu Lager- und Transportfragen, möglichst unbürokratisch und rasch abgestimmt werden.