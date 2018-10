Steinhoff und Aktionäre setzen Verfahren vorerst aus

Die in dem Rechtsstreit mit der Steinhoff International Holdings von der niederländischen Anlegervertretung Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vertretenen europäischen Investoren haben sich mit dem Konzern auf eine Aussetzung des Verfahrens bis zum 3. April 2019 geeinigt. Das Verfahren ist seit Jahresbeginn am Bezirksgericht Amsterdam anhängig. Ihm ist eine Sammelklage bestimmter Steinhoff-Aktionäre vorausgegangen, denen durch den Kauf bzw. den Besitz von Steinhoff-Wertpapieren in einem bestimmten Zeitraum ein finanzieller Schaden entstanden ist.



Durch die nun getroffene Vereinbarung gewähren die Aktionäre dem Steinhoff-Konzern Zeit, um mit dem begonnenen Restrukturierungsprozess fortzufahren. Nach der festgelegten Frist kann das Verfahren entweder wieder aufgenommen oder eine außergerichtliche Einigung mit den Aktionären getroffen werden.