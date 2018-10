Steinhoff schließt Verkauf der Kika/Leiner-Immobilien ab

Die Steinhoff International Holdings hat gestern den Verkauf der Immobilien-Holdinggesellschaften der österreichischen Kika/Leiner-Gruppe an die Signa Holding abgeschlossen. Die Signa Holding hatte sich zuletzt noch das Recht vorbehalten, von dem Kaufvertrag zurückzutreten, sollte der Wert der Immobilien im Rahmen der von Steinhoff bis zum 30. September durchgeführten Neubewertung des Immobilienportfolios unter ein vereinbartes Mindestniveau fallen.



Das Closing für den Verkauf der operativen Kika/Leiner-Gesellschaften erfolgte bereits Ende Juli. Die Genehmigung der Bundeswettbewerbsbehörde für die Handelsstandorte in Österreich hatte Steinhoff am 9. Juli erhalten. Die gesamte Transaktion war am 15. Juni bekannt gegeben worden.