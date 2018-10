Setra Group: Neue Betriebleiter für Kastet und Malå

Die schwedische Setra Group hat vor Kurzem personelle Veränderungen in der Betriebleitung der beiden Sägewerke in Kastet und Malå bekannt gegeben. Marlene Bergström hat bereits zum 1. Oktober die Leitung des Werkes Malå übernommen. Sie hat damit die Nachfolge von Hans Liljeström angetreten, der die Werksleitung im Januar 2017 übernommen hat und zum 30. September ausgeschieden ist. Bergström ist seit 2011 bei der Setra Group, zuletzt als Sales Manager Scandinavia. Malå produziert mit rund 80 Beschäftigten pro Jahr rund 175.000 m³ Nadelschnittholz, davon rund 90 % Kiefer und 10 % Fichte.



Erst zum 1. Januar 2019 wird Jonas Andersson von Fredrik Norell die Leitung des Werkes Kastet in Gävle übernehmen. Andersson ist derzeit noch Geschäftsführer der Moelven Årjäng Såg. Bereits von 2001 bis 2014 war Andersson bei Setra in verschiedenen Funktionen beschäftigt. Vor seinem Wechsel zu Moelven war er Produktionsleiter Sägeindustrie. Kastet produziert mit rund 70 Mitarbeitern derzeit pro Jahr rund 230.000 m³ Kiefernschnittholz. Im kommenden Jahr soll am Standort mit dem Bau einer Produktionsanlage für Pyrolyseöl begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant. In diesem Zusammenhang hat Setra kurz vor Ende des zweiten Quartals mit dem Brennstoffkonzern Preem eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.