Schwerdtfeger ist neuer Regional Manager bei Koskisen

Lars Schwerdtfeger hat am 1. Oktober von der Blomberger Holzindustrie zur finnischen Koskisen-Gruppe gewechselt. Als Regional Manager unterstützt Schwerdtfeger in der Division „Panel Industry“ künftig den Vertrieb von Sperrholz in Zentraleuropa. Schwerdtfeger berichtet an den Area Director Central Europe, Asia, Russia & Baltics, Andreas Berger.



Schwerdtfeger hatte bei Blomberger Holzindustrie unterschiedliche Aufgaben im Bereich Technological Applications übernommen, nachdem er 2013 als Redakteur im Bereich Holz und Holzwerkstoffe beim EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst ausgeschieden war. Zuletzt war er bei Blomberger Holzindustrie als Key Account Manager tätig.