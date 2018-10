Schweighofer Prize künftig ausschließlich für Studierende

Der seit 2003 im zweijährigen Turnus von der Schweighofer Privatstiftung ausgelobte Schweighofer Prize wird künftig ausschließlich an Studierende vergeben. Ab 2019 wird das Preisgeld Studierenden zugute kommen. Damit wird der bereits 2017 begonnene Schritt, als erstmals Studierende ausgezeichnet wurden, zu künftigen Maxime. Der damals mit 5.000 € Student Award war am 20. Juni nach einer Bewertung durch eine Jury sowie ein öffentliches Online-Voting an Felipe Icimoto Hideyoshi von der University of Sao Paulo und Achmad Solikhin von der University Shizuoka vergeben worden.



Inhaltliches Ziel bleibt weiterhin die Förderung des forst- und holzwirtschaftlichen Sektors. Aufgrund der Neuausrichtung entfallen die Ausschreibung und die öffentliche Preisverleihung im Wiener Rathaus.