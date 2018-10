Schmidt Groupe hat in Werk in Türkismühle investiert

Der zur französischen Schmidt Groupe gehörende Küchenmöbelhersteller Schmidt Küchen hat eine halbe Million Euro in sein Stammwerk im saarländischen Türkismühle investiert. Während der Sommerbetriebsferien wurden an dem Standort drei neue Förderbänder mit einer Länge von 180 m installiert. Der Transportweg verläuft dabei von der Endmontage über den Versand bis zu den Lkws an den Verladerampen. Nach Unternehmensangaben soll die neue Bandanlage die Prozesskette optimieren, den Materialfluss erhöhen sowie das Risiko der Teilebeschädigung senken. Auf den Förderstrecken werden täglich 360 m³ Material verladen. Zuvor hatte Schmidt Küchen sogenannte Corletten zum Transport der Küchenmöbelpakete verwendet.



Im Werk in Türkismühle bearbeiten insgesamt 170 Mitarbeiter rund 5.000 Einzelteile pro Tag. Circa 80 Küchen laufen täglich vom Band. Die Schmidt Groupe produziert in den drei Werken in Sélestat sowie in jeweils einem Werk in Liépvre und Türkismühle auf einer Fläche von insgesamt rund 181.000 m². Täglich fertigen 1.648 Mitarbeiter insgesamt 700 Küchen.