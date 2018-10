Romsilva: Generaldirektor Pahontu wurde abberufen

Der Verwaltungsrat der rumänischen Staatsforstverwaltung Romsilva hat auf seiner Sitzung am 4. Oktober Gheorghe Mihailescu zum vorläufigen Generaldirektor ernannt. Er folgt auf Dragos Ciprian Pahontu, der zuvor auf derselben Sitzung von seinem Posten abberufen wurde. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens soll bis Ende Januar 2019 ein neuer Generaldirektor bestimmt werden.



Mihailescu hat in den vergangenen sechs Jahren die regionale Forstdirektion Valcea geleitet. Zuvor hat er 21 Jahre auf verschiedenen Positionen in der rumänischen Forstwirtschaft gearbeitet. Pahontu war im Mai 2016 indirekt auf Adam Craciunescu gefolgt, der Anfang 2016 von seinem Posten als Generaldirektor abberufen worden war.