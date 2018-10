Rhomberg-Gruppe steigert Umsatz im Bereich Bau

Der Umsatz der österreichischen Rhomberg-Gruppe blieb im Geschäftsjahr 2017/2018 (31. März) mit 706 Mio € zwar um 1,1 % hinter dem Vorjahreswert zurück. Der Geschäftsbereich „Bau und Ressourcen“ konnte dabei allerdings mit 298 Mio € eine Umsatzsteigerung um 7 % erzielen, nach +18 % im Jahr zuvor. Der Umsatz im Bereich „Bahntechnik“ mit der Rhomberg Sersa Rail Holding, an der Rhomberg 50 % der Anteile hält, ist hingegen um 6 % auf 408 Mio € gesunken. Die bereits im Vorjahr rückläufige Umsatzentwicklung setzte sich damit auch im Berichtszeitraum weiter fort.



Ergebniszahlen wurden auf dem Pressegespräch am 28. September nicht veröffentlicht. Nach Angaben von CFO Ernst Thurnher lag die Eigenkapitalquote mit 43,5 % lediglich um 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert für 2016/2017, die Investitionstätigkeit wurde in beiden Geschäftsbereichen deutlich erhöht und stieg mit 31,9 Mio € um rund 37 % über das Niveau des vorangegangenen Geschäftsjahres.