Preisverfall am US-Nadelschnittholzmarkt setzt sich fort

Mit einem weiteren Rückgang um 35 US$ auf 350 US$/1.000 bdft hat der Preis für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr ex mill in den USA seit seinem Rekordniveau von Anfang Juni mittlerweile um 305 US$ bzw. knapp 47 % nachgegeben. Laut den von Random Lengths Ende vergangener Woche veröffentlichten Zahlen liegt der aktuelle Wert um 18,4 % unter Vorjahresniveau. Auch wenn die Auftragsvolumina in der vergangenen Woche wieder gestiegen sind, sind laut Random Lengths viele Händler nach wie vor darum bemüht, Lagerbestände abzubauen.