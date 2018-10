Praxistest für intelligente Palette wird ausgeweitet

Das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik IML und die European Pallet Association (EPAL) haben gemeinsam mit der Deutschen Telekom den Test für die Digitalisierung des Palettenspools ausgeweitet. Insgesamt sind nun 500 interaktive Ladungsträger im Umlauf. Dies teilte Fraunhofer IML im Rahmen des Deutschen Logistik-Kongress in Berlin mit.



Kernstück der Palette ist ein auf der Funktechnologie NarrowBand IoT (NB-IoT) basierendes M2M-Modul der Deutschen Telekom, das in einen Pressspan-Palettenklotz eingepasst ist. Das Modul kommt ohne externe Stromversorgung aus und sendet stündlich oder täglich kleine Datenpakete, etwa über den aktuellen Standort, die Beladung, Bewegungen oder auch die Umgebungstemperatur. Das Modul ist zudem in der Lage in einem dezentralen Netzwerk zu kommunizieren.