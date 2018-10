Peters wechselt von Stora Enso zu Georg Pagnia

Zum 1. Oktober ist Jörg Peters als Prokurist bei dem Holzimportunternehmen Georg Pagnia mit Sitz in Oldenburg eingetreten. Peters wird bei Georg Pagnia als Gebietsverkaufsleiter den Vertrieb an die Händlerkunden in den Regionen Süd- und Ostdeutschland sowie in der Schweiz und in Österreich leiten. Die Geschäftsführung und Vertriebsleitung bei Georg Pagnia verantworten nach wie vor Fabian Heins und Peter G. Pagnia.



Von 2015 bis zu seinem Wechsel zu Georg Pagnia war Peters Gebietsverkaufsleiter Deutschland im Geschäftsbereich „Wood Products" der finnischen Stora Enso. Davor war er rund fünf Jahre als Sales Manager für die finnische Koskisen-Gruppe tätig.