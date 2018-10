NLF: Bisher 130 Mio € Schaden durch Wetterextreme

Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) beziffern den im Landeswald durch Sturm „Friederike“ sowie durch Trockenheit und Borkenkäferbefall entstandenen Schaden auf mittlerweile 130 Mio €. Laut einer heute von Dr. Klaus Merker, Präsident der Landesforsten, vorgestellten Zwischenbilanz entfallen auf den Staatswald in Niedersachsen 1,45 Mio Sturm- und Stand Anfang Oktober rund 0,5 Mio fm Käferholz. Der im Zuge der Aufarbeitung entstandene Schaden durch Nutzung hiebsunreifer Bestände durch Sturmwürfe und Käferbefall summiert sich demnach auf zusammen 29,5 Mio €, die Mindereinnahmen durch sinkende Rundholzpreise setzt die NLF mit etwa 12 Mio € an. Den größten Anteil an der vorläufigen Gesamtschadenssumme nimmt mit 65,0 Mio € der kalkulierte Zuwachsverlust ein.