Metsä hat Birkensperrholzwerk in Pärnu offiziell eröffnet

Rund ein Monat nach der am 27. August erfolgten Inbetriebnahme hat die finnische Metsä Group das auf 50.000 m³/Jahr ausgelegte Birkensperrholzwerk im estnischen Pärnu gestern offiziell eingeweiht. Mit dem neuen Standort hat sich die Gesamtkapazität des Geschäftsbereichs „Metsä Wood“ wie bei Bekanntgabe des Investitionsprojektes Mitte 2016 angekündigt um 30.000 m³/Jahr erhöht. In Pärnu wurde die aus dem finnischen Sperrholzwerk Suolahti verlagerte Birkenfurnierproduktion um von Raute gelieferte Neuanlagen ergänzt. Der finnische Maschinen- und Anlagenhersteller Pinomatic hat zudem Ausbesserungs-, Schleif- und Sortierlinien für das Sperrholzwerk geliefert.



Das in Pärnu umgesetzte Gesamtinvestitionsvolumen wird von Metsä mit rund 55 Mio € angegeben. Laut Rene Tammist, dem estnischen Minister für Unternehmertum und Technologietransfer, handelt es sich dabei um eine der größten von ausländischen Unternehmen in Estland umgesetzten Investitionen der vergangenen Jahre. Nach seinen Angaben wurde der Bau des Sperrholzwerks durch Enterprise Estonia (EAS), Tallinn, mit insgesamt 2 Mio € gefördert.