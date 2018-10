Mercer will Zellstoffproduzenten DMI übernehmen

Mit der Übernahme der Aktivitäten der Daishowa-Marubeni International Ltd. (DMI) erhöht die kanadische Mercer International ihre Zellstoffkapazität um 645.000 t auf rund 2,2 Mio t/Jahr. Nach Angaben von Mercer umfasst die geplante Übernahme ein Zellstoffwerk in Peace River/Alberta (475.000 t NBHK/NBSK) sowie eine 50 %-Beteiligung an dem NBSK-Werk der Cariboo Pulp and Paper Company in Quesnel/British Columbia (170.000 t). Gegenstand der Übernahme sind zudem staatliche Einschlagslizenzen in Alberta über 2,8 Mio m³/Jahr, wovon 2,4 Mio m³ auf Laub- und 0,4 Mio m³ auf Nadelholz entfallen; die Laufzeit der Lizenzen beträgt 20 Jahre.



Laut einer am 3. Oktober veröffentlichten Mitteilung verständigte sich Mercer mit der Marubeni Corporation, der Nippon Paper Industries Co. Ltd. und der Daishowa North America Corporation auf die Übernahme sämtliche Aktienanteile an DMI zu einem Kaufpreis von insgesamt 359,2 Mio US$, einschließlich 85,7 Mio US$ Working Capital.



Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der übliche aufschiebenden Bedingungen sowie der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigung. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2018 erwartet.