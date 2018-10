Mason übernimmt übergangsweise CFO-Posten bei Lowe’s

Da sich der Eintritt von David Denton als neuer Chief Financial Officer (CFO) beim US-Baumarktkonzern Lowe’s verzögert, hat der Board of Directors Anfang Oktober Tiffany Mason zum Interims-CFO bestellt.



Mason, die im Unternehmen eigentlich als Senior Vice President Corporate Finance and Treasurer tätig ist, hat den CFO-Posten am 5. Oktober von Marshall Croom übernommen, der zum gleichen Zeitpunkt wie geplant in Ruhestand gegangen ist.



Denton war im August als neuer CFO vorgestellt worden. Der Zeitpunkt seines Amtsantritts war aufgrund eines laufenden Akquisitionsprojektes bei Dentons bisherigem Arbeitsgeber CVS Health Corporation allerdings noch nicht terminiert worden. Sobald die Übernahme endgültig abgeschlossen ist, wird Denton zu Lowe’s wechseln.