Maschinenbauer Jartek beteiligt sich an Roséns Maskin

Das finnische Maschinenbauunternehmen Jartek hat eine nicht näher beschriebene, nennenswerte Beteiligung an dem schwedischen Hersteller von Schnittholzsortieranlagen Roséns & Co Maskin übernommen. Nach Angaben von Jartek-Geschäftsführer Teemu Uimonen soll mit der Beteiligung das Produktportfolio erweitert und künftig eine noch breitere Basis von Kunden aus der Säge- und Leimholzindustrie angesprochen werden. Das Produktspektrum von Jartek deckt zwar bereits weite Teile der Schnittholzmanipulation ab, mit der Beteiligung an Roséns & Co Maskin können die Bereiche Sortierung, Kappung und Stapelung aber noch deutlich gestärkt werden.