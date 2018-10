Lehmann hat Geschäftsführung beim GHF übernommen

Niels Ehme Lehmann ist seit dem 1. Oktober neuer Geschäftsführer beim Bundesverband Großhandel Heim & Farbe (GHF). Zuvor war er Vertriebsleiter Süd bei Akzo Nobel Deco mit Sitz in Köln.



Lehmann hat die Nachfolge von Katharina Pas angetreten, die den Verband am 1. Juli verlassen hatte. Pas war im Dezember 2017 als Nachfolgerin des langjährigen Geschäftsführers Jürgen Wagner zum GHF gewechselt; die Trennung nach nur rund einem halben Jahr war im einvernehmlichen Verständnis erfolgt. Übergangsweise wurde die Geschäftsführung von der Geschäftsstelle und dem GHF-Vorstand organisiert.



Der Vorstand wurde im Rahmen der Mitglieder- und Jahreshauptversammlung, die am 19. und 20. September in Frankfurt stattgefunden hat, turnusmäßig neu gewählt. Dabei wurde Christina Engelhard erneut zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Ihr Stellvertreter ist Frank-A. Kühnel, der damit Horst Randecker abgelöst hat. Neu zum Schatzmeister gewählt wurde Michael Späth, nachdem Norbert Sonnen in den Ruhestand getreten ist. Martin Geiger und Eberhard Liebherr wurden in ihren Ämtern bestätigt.