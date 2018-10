Küchenmöbelumsatz hat im August leicht zugelegt

Die deutsche Küchenmöbelindustrie hat ihren Umsatz im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 % auf 324,6 Mio € ausgebaut. Der Zuwachs ist laut der vom VdDK monatlich erstellten Statistik vergleichsweise gering ausgefallen, nachdem im Juli noch eine Steigerung von 17,1 % erreicht worden war. Im aktuellen Berichtsmonat hat der Auslandsumsatz mit einem Plus von 3,6 % auf 128,8 Mio € in etwa doppelt so stark zugenommen wie der Inlandsumsatz, der sich um 1,9 % auf 195,8 Mio € erhöht hat. Die Exportquote lag bei 39,7 % knapp oberhalb des Vorjahresvergleichswertes. Vom Auslandsumsatz entfielen 99,9 Mio € auf die Länder der Eurozone (+11,2 %).



Kumuliert über die ersten acht Monate ist in der Küchenmöbelindustrie ein Umsatzplus von 5,3 % auf 3,189 Mrd € aufgelaufen. Damit hat sich das für das erste Halbjahr ausgewiesene Wachstum von 4,0 % per Ende August noch einmal beschleunigt. Die Möbelindustrie insgesamt hat in dem gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 1,2 % erzielt. Im Export hat die Küchenmöbelindustrie 1,299 Mrd € umgesetzt, ein Plus von 7,9 %. Noch stärker um 9,7 % auf 989,7 Mio € ist der Umsatz in der Eurozone gestiegen. Im Inland wurden 1,890 Mrd € (+3,5 %) erwirtschaftet.