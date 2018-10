Kimball will Objektmöbelhersteller David Edward erwerben

Der US-amerikanische Büromöbelhersteller Kimball will für 4,85 Mio US$ alle Anteile an dem in Baltimore/Maryland ansässigen Objektmöbelhersteller David Edward übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet. Mit dem Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten 30 Tage gerechnet.



Nach dem erfolgten Anteilserwerb will Kimball die beiden Produktionsstandorte von David Edward in Baltimore und Red Lion/Pennsylvania mit einer Gesamtfläche von 235.000 sqft anmieten. David Edward soll auch nach Abschluss der Transaktion als eigenständiges Unternehmen fortgeführt werden und seine Produkte über das bestehende Händlernetz vertreiben.



Der Produktionsschwerpunkt von David Edward liegt auf gepolsterten Stühlen und Sesseln für die Segmente Office, Healthcare, Education, Hospitality, Retail und Commercial. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter und hat in dem Ende September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz in Höhe von 15 Mio US$ erwirtschaftet.