Keck vertreibt US-Laubschnittholz für Holz Braun

Arnoldas Veiksas vertritt als langjähriger Repräsentant des Holzwerks Keck im Baltikum seit 1. Oktober dort auch das Holzhandelsunternehmern Holz Braun. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung war zwischen Holzwerk Keck und Holz Braun am 24. September vereinbart worden. Veiksas bietet im Baltikum neben dem von Keck produzierten Laubschnittholz nun auch die von Holz Braun importierten US-Laubschnitthölzer an. Ein Schwerpunkt wird dabei auf White Oak und Walnut liegen. Mit Hilfe der Partnerschaft will Holz Braun den bislang nur vergleichsweise geringen Absatz von US-Laubschnittholz im Baltikum ausweiten. Die Zusammenarbeit mit Veiksas wird auf Seiten von Holz Braun von Maximilian Blumroth koordiniert. Blumroth war von 2012-2017 Assistent der Keck-Geschäftsführung und hat im Juni als Key Account Manager zu Holz Braun gewechselt.