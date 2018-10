Investorenprozess für Haacke Haus ist abgeschlossen

Der Fertighaushersteller Kampa übernimmt von der insolventen Haacke Haus die Immobilie in Werder sowie die Haacke-Markenrechte. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Dr. Christian Willmer von der Kanzlei Willmerköster, Verden, ist der Investorenprozess für Haacke Haus damit abgeschlossen. Über die finanziellen Details der getroffenen Vereinbarungen und den Kaufpreis der Markenrechte haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



In Werder will Kampa künftig ein Zentrum für Baulogistik und Baumanagement aufbauen. Kernelement der Kampa-Planungen ist der Aufbau eines Zentrallagers zur Bereitstellung und Kommissionierung der für alle Kampa-Baustellen im Bundesgebiet und im benachbarten Ausland benötigten Materialien. Im Zuge dessen sollen rund 50 Arbeitsplätze in Werder neu geschaffen werden, die Kampa vorrangig mit ehemaligen Haacke-Mitarbeitern besetzen will.