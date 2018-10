Jordan hat Neubau am Standort Ravensburg bezogen

Das Großhandelsunternehmen W. & L. Jordan mit Stammsitz in Kassel ist innerhalb von Ravensburg an einen neuen Standort umgezogen. Die neue, vor allem auf Bodenbeläge ausgerichtete Verkaufsniederlassung befindet sich im Gewerbegebiet Erlen. Die offizielle Eröffnung war am 21. September.



Bislang hatte Jordan in Ravensburg ein Objekt in der Innenstadt angemietet, in dem zu geringe Lagerflächen und zu wenig Platz für die 25 Mitarbeiter zur Verfügung gestanden hatten. Vor diesem Hintergrund wurde bereits Ende 2016 der Umzug beschlossen. Am neuen Standort hat das Unternehmen ein Grundstück von 5.900 m² erworben und darauf eine rund 1.800 m² große Lagerhalle errichtet. Der Neubau umfasst außerdem Büroräumlichkeiten von rund 200 m² und einen Showroom mit 260 m², in dem neben Parkett-, Laminat-, Design- und Teppichböden auch Tapeten und Wohnstoffe präsentiert werden. Der alte Standort in der Raiffeisenstraße mit rund 600 m² Lager- bzw. rund 150 m² Büroflächen sowie einer rund 120 m² großen Ausstellung war im Jahr 2000 mit 14 Mitarbeitern eröffnet worden. Leonhard Brunner ist auch weiterhin für die Leitung der Ravensburger Niederlassung verantwortlich.



Bei der Filiale in Ravensburg handelt es sich um die dritte Neueröffnung in diesem Jahr. In Estenfeld bei Würzburg wurde ein Holzgroßhandelsstandort als Ersatz für die Niederlassung im Zentrum von Würzburg eröffnet. Die Bodenbelagsfiliale in Saarbrücken wurde ebenfalls an eine neuen Standort verlagert. Auch in Bietigheim steht demnächst ein Umzug an. In Karlsruhe ist der Aufbau eines neuen Standortes in Vorbereitung.