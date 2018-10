Jeld-Wen: Linker wird neuer Chief Financial Officer

Der US-amerikanische Fenster- und Türenkonzern Jeld-Wen Holding hat John Linker zum neuen Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Linker wird diesen Posten mit Wirkung zum 8. November antreten und damit Brooks Mallard ersetzen, der am selben Tag aus dem Unternehmen ausscheiden wird.



Mallard verlässt Jeld-Wen auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen. Er war im Oktober 2014 als CFO in das Unternehmen gewechselt. Linker ist seit 2012 bei Jeld-Wen und leitet derzeit als Senior Vice President den Bereich Corporate Development and Investor Relations.