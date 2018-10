Insolvenzverfahren über Forstservice TH wurde eröffnet

Am 12. Oktober wurde am Amtsgericht Erfurt das Insolvenzverfahren über das Thüringer Forst- und Rundholzhandelsunternehmen Forstservice TH eröffnet. Der Antrag war am 16. August wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gestellt worden. Der Geschäftsbetrieb war zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt. Zum Insolvenzverwalter wurde Folker Hochmuth von der Kanzlei Beck Rechtsanwälte in Erfurt bestellt.



Die von Hagen Sturm geführte Forstservice TH ist im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen aus Teilen der TH-Thüringen Holz hervorgegangen. Laut Firmenhomepage ist Forstservice TH in der Holzernte- und Rückung, dem Holzhandel, der Rundholzlogistik sowie der Brennholz- und Hackschnitzelherstellung tätig.