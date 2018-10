Insolvente Merten-Holz hat Geschäftsbetrieb eingestellt

Der insolvente Gartenholz- und Spielgerätehersteller Merten-Holz in Olfen/Münsterland hat nach Ende der Ausproduktion den Geschäftsbetrieb eingestellt. Das am 23. Juli von Merten-Holz beantragte Verfahren ist am 25. September eröffnet worden. Wie bereits im vorläufigen Verfahren hat das zuständige Amtsgericht Münster Stefan Meyer von der Kanzlei Pluta als Insolvenzenverwalter bestellt. Die nach der Ausproduktion noch bestehenden Rohmaterialbestände und die Produktionsanlagen werden nun zum Verkauf angeboten. Mit der Käufersuche für die Maschinen hat der Insolvenzverwalter die Industrie-Verwertungs-Gesellschaft (IVG) Küpers beauftragt.