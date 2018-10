Informationstermin über Sägewerks-Interessenvertretung

Mehrere Sägewerke aus dem Mitgliederkreis des Verbands der Säge- und Holzindustrie Baden-Württemberg (VSH) laden zu einer Informationsveranstaltung über neue Verbandsstrukturen ein. Unter der Moderation und Leitung von Prof. Dr. Bastian Kaiser soll am 24. Oktober von 18 bis 20 Uhr an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg über die Interessenvertretung durch Sägewerksverbände und eine Zusammenarbeit bestehender Verbände gesprochen werden. Eingeladen sind alle Betreiber eines Sägewerks in Baden-Württemberg. Die Mitgliedschaft in einem Sägewerksverband ist für eine Teilnahme nicht notwendig.



Die Initiatoren wollen auf dem Termin die Information in den Vordergrund stellen, auf Abstimmungen oder Erhebungen von Meinungsbildern soll dabei bewusst verzichtet werden. Vertreter des Bundesverbands Deutsche Säge- und Holzindustrie (DeSH) und des Fachbereichs „Säge“ des Verbands der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern/Thüringen (VHK) werden in Rottenburg unter anderem über die Erfahrungen aus dem Integrationsprozess und die Struktur eines regionalen bayerischen Sägewerksverbands im DeSH vorstellen.



Ob in Rottenburg von einem Vertreter des VSH auch alternative Pläne für eine Zusammenarbeit mit dem DeSH oder einem weiterhin eigenständigen Sägewerksverband vorgestellt und diskutiert werden, steht derzeit noch nicht fest. Eine Anfrage an den VSH ist bislang unbeantwortet geblieben. Der VSH hat in den vergangenen Tagen Sägewerken in Baden-Württemberg ein Schreiben über Verhandlungsoptionen mit dem DeSH verschickt.