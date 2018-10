Hyne Timber erweitert BSH-Produktion in Maryborough

Die australische Hyne & Son (Hyne Timber) will am Stammsitz in Maryborough/Queensland eine zweite Brettschichtholz (BSH)-Produktion bauen. Wie das Unternehmen am 12. Oktober mitgeteilt hat, soll die Anlagenplanung im Verlauf der nächsten Wochen abgeschlossen und anschließend die Aufträge an die Maschinenlieferanten vergeben werden. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist bereits für Mitte 2019 vorgesehen. Angaben über die aktuelle und die künftige BSH-Kapazität machte Hyne Timber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.



Hyne Timber gehört zu den größten Schnittholzproduzenten in Australien mit Sägewerken an den Standorten Tumbarumba/New South Wales und in Tuan/Queensland. Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei rund 450. Anfang 2017 hatte Hyne Timber in Maryborough eine K2 Abbundanlage von Hundegger in Betrieb genommen.