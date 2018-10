Gydingsgård wird neuer CFO der Setra Group

Mit Wirkung zum 9. Oktober übernimmt Johanna Gydingsgård die Position des CFO bei der schwedischen Setra Group. Sie tritt damit die Nachfolge von Anders Marklund an, der in gleicher Position zu Bergs Timber gewechselt ist. Gydingsgård kommt von dem schwedischen Fahrzeughersteller Scania, wo sie in den vergangenen Jahren in verschiedenen leitenden Positionen tätig gewesen ist, zuletzt als Group Controller.