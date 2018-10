Großbrand im Laub- und Nadelholzsägewerk Landau

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in dem Sägewerk Landau in Mengeringhausen-Söllinge/Nordhessen durch einen Großbrand zu einem Schaden von voraussichtlich 3 Mio € gekommen. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer mutmaßlich durch einen technischen Defekt in einem der Gebäude des Sägewerks ausgebrochen. Die Fertigungs- und Lagerhalle sind dabei ebenso wie eine angrenzende Werkstatt nahezu vollständig niedergebrannt.



Das Sägewerk Landau ist auf dem Einschnitt von Laub- und Nadelholz für Paletten- und Verpackungshersteller ausgerichtet. Laut Firmenhomepage können auf der Gatter- und Kreissägenlinie im Einschichtbetrieb jährlich bis zu 25.000 fm verarbeitet werden. Aus den Reststücken der Buchenkantholzproduktion produziert Landau auch Brennholz für den lokalen Absatzmarkt. Ein Teil des Kantholzes wird von Landau gemäß der Kundenanforderungen aus der Paletten- und Verpackungsindustrie weiterverarbeitet. Neben der Schnitt- und Brennholzproduktion ist Landau auch im Rundholzhandel tätig.