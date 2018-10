GreCon kooperiert im Bereich Messsysteme mit Apos

Der Messtechnikhersteller Fagus-GreCon Greten hat mit Apos eine strategische Kooperation für spektroskopiebasierte Messsysteme vereinbart. Neben der am 10. Oktober bekannt gegebenen Zusammenarbeit bei der Marktbearbeitung wollen die Unternehmen zukünftig auch in den Bereichen Service und Support zusammenarbeiten. Darüber hinaus sind gemeinsame Produktentwicklungen geplant.



Apos stellt speziell für die Holzwerkstoff- sowie die Papier- und Zellstoffindustrie entwickelte Spektroskopie-Systeme her. Mit diesen kann nach Angaben des Herstellers neben der Holzfeuchte zum Beispiel auch der Aschegehalt bestimmt werden. Unter dem Namen ReceiveOPT kommen die Messsysteme zum Beispiel bei der Rundholz-Übernahme zum Einsatz. Neben Hackschnitzeln können auch Recycling-Hölzer kontrolliert werden. Für die Prozessoptimierung bei der Holzwerkstoffproduktion werden unter dem Namen „ProcessOPT“ unter anderem Systeme zur Bestimmung des Verhältnisses von Laub- zu Nadelhölzern angeboten.



Die Feuchtemessgeräte liefern nach Angaben des Unternehmens über die gesamte kalibrierte Messbandbreite, die unter Umständen auch den Bereich über Fasersättigung abdeckt, eine hohe Messgenauigkeit. Über den Einsatz von separaten Messsystemen auf der Nass- und Trockenseite wird damit laut Apos zum Beispiel eine Optimierung der Trocknersteuerung ermöglicht.