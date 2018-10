FunderMax investiert 24 Mio € in Altholzaufbereitung

Der österreichische Spanplattenhersteller Fundermax wird in seinem Werk für Rohspanplatten in Neudörfl im Rahmen einer Ersatzinvestition die Altholzaufbereitungsanlage modernisieren. Die Investitionskosten hat FunderMax gegenüber österreichischen Tageszeitungen mit 24 Mio € angegeben. Bereits am 13. Juni hatte BHM Ingenieure in Graz den Auftrag zu Planung, der örtlichen Bauaufsicht und dem Baumanagement für die neue Altholzaufbereitungsanlage von FunderMax erhalten. Als Termin für die Inbetriebnahme nennen BHM Ingenieure das dritte Quartal 2019.



Neben einer geringeren Lärm- und Staubbelastung für Anwohner soll die neue Anlage eine rund 30 % höhere Leistung als die alte Anlage haben. Die Kapazität der alten Linie war mit Hilfe eines stationären Vorbrechers 2014 von 15 t/h auf über 30 t/h mehr als verdoppelt worden.