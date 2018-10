Familie Chmiel will Black Red White-Gruppe verkaufen

Die Familie Chmiel, Eigentümerin der polnischen Black Red White S.A. (BRW), will das Unternehmen verkaufen. Nach Angaben der Bega-Gruppe, langfristiger Kooperationspartner von BRW, will sich Unternehmensgründer Tadeusz Chmiel aus dem Geschäft zurückziehen. Aktuell laufen entsprechende Verkaufsverhandlungen mit einem chinesischen Investor. Bega-Geschäftsführer Dieter Hilpert erwartet durch den möglichen Einstieg eines neuen Kapitalgebers eine Stärkung von BRW sowie die Unterstützung der weiteren Expansion der Bega-Gruppe. BRW ist der größte Bega-Lieferant.



Nach Angaben von Hilpert ist BRW mit einem Jahresumsatz von 1,8 Mrd Zloty der größte polnische Möbelproduzent und -einzelhändler. Laut dem Unternehmen selbst kommt BRW in Polen auf einen Marktanteil von 20 % gemessen am Umsatz. Die Exportquote beläuft sich auf 40 %. Zu BRW gehören 22 Tochtergesellschaften, darunter elf ausländische Unternehmen in der Ukraine, Weißrussland, der Slowakei, Ungarn, Russland sowie Bosnien-Herzegowina. Produziert werden die BRW-Möbel in 21 Werken in Polen und im Ausland. Der Vertrieb erfolgt sowohl über 76 eigene Handelsfilialen als auch über rund 800 Verkaufsstandorte externer Handelspartner. Insgesamt werden die Möbel in über 40 Ländern vertrieben.